Собянин рассказал о развитии программы реновации в Москве

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В текущем году в Москве началось строительство 12 новых жилых комплексов.

С начала года по программе реновации в Москве было передано 20 жилых комплексов, расположенных в семи городских округах. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, это позволило расселить 7,8 тыс. жильцов из 46 старых аварийных зданий.

Новые жилые комплексы отлично приспособлены для комфортной жизни.

«На месте демонтированных пятиэтажек также появится новое жилье и необходимая для жителей инфраструктура — образовательные центры, культурные, спортивные и медицинские учреждения», — отметил градоначальник.

Собянин добавил, что в текущем году в Москве началось строительство 12 новых жилых комплексов в рамках программы реновации. В общей сложности за время реализации программы столичные власти сумели расселить 648 зданий, новые квартиры получили более 140 тыс. человек. Еще 10 тыс. москвичей сейчас находятся в процессе переезда, рассказал он.