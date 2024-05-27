Собянин представил масштабный проект благоустройства территории Росбиотеха

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Проект предусматривает создание трех функциональных зон.

Мэр Москвы Сергей Собянин представил проект благоустройства территория кампуса Российского биотехнологического университета, флагмана научных разработок в сфере биотехнологий и здоровьесбережения. Об этом сообщается на сайте градоначальника в понедельник, 27 мая.

«В результате территория вуза станет пространством, где не только специалисты и учащиеся, но и все желающие смогут посещать открытые образовательные программы, заниматься спортом, отдыхать и участвовать в различных городских мероприятиях», — говорится в публикации.

Отмечается, что изначально был задуман проект по ремонту студенческого общежития на 670 мест и строительству учебно-лабораторного комплекса. Однако студенты попросили включить в него благоустройство территории, которая на данный момент используется неэффективно.

Мэр добавил, что проект по благоустройству предусматривает создание трех функциональных зон.