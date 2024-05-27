«Серьезные нарушения»: в Европе приняли новый санкционный режим против России

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Брюссель уже определил первый шаг — введение ограничений против 20 лиц.

Главы МИД стран-участниц Евросоюза утвердили новые санкции против России за «нарушение прав человека». Об этом сообщило немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на нескольких дипломатов.

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С новым режимом Евросоюз сможет вводить санкции против лиц и компаний, которые, по мнению Брюсселя, причастны к преследованию российской оппозиции. Появится также возможность замораживать их активы и запрещать им въезд в страны объединения.

Первым шагом в рамках этого режима станет введение санкций в отношении порядка 20 лиц и организаций.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз резко увеличил закупки российского железа, стали и алюминия. Главными импортерами стали Бельгия и Германия.