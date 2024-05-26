США предупредили работающие в России банки Европы о рисках санкций

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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В Вашингтоне считают, что эти финансовые организации содействуют усилиям Москвы в рамках СВО.

Европейские банки, которые продолжают работать в России, сталкиваются с большими рисками. Против них могут ужесточить санкции. Такое заявление сделала глава Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен в интервью агентству Reuters.

«Работа в России создает ужасно много рисков (для европейских банков — Прим. ред.)», — сказала министр.

Йеллен добавила, что американские власти рассматривают вариант ужесточения вторичных санкций в отношении банков, которые якобы содействуют усилиям в рамках российской спецоперации на Украине. При этом министр не уточнила, о каких конкретно финансовых организациях идет речь.

В конце апреля сообщалось, что в 2023 году крупнейшие европейские банки, оставшиеся в России, заплатили в четыре раза больше налогов, чем до начала СВО. Речь идет о Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP. Их совокупная прибыль в прошлом году составила свыше трех миллиардов евро, а заплатили они порядка 800 миллионов евро налогов.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Одной из ограничительных мер стала заморозка золотовалютного фонда Центробанка РФ.

По данным главы Минфина Антона Силуанова, были заблокированы примерно 300 миллиардов долларов. После этого власти США и ЕС приступили к поиску законных методов конфискации российских активов, которые ведутся до сих пор.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Минфина РФ Антон Силуанов предупредил о зеркальном ответе России на использование Западом ее активов.