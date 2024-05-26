Не приснилось: кошмары по ночам могут быть симптомом опасного заболевания

Фото: www.globallookpress.com / Bill Bachmann

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Многим больным с этой жалобой ошибочно диагностировали психические расстройства, но дело было куда серьезнее.

Частые ночные кошмары могут быть симптомом волчанки. К такому заключении пришли ученые. Результаты нового исследования были опубликованы в издании Daily Mail.

В исследовании приняли участие 700 человек, у которых диагностировали волчанку. Они рассказали, что ночные кошмары для них — самый частый симптом, с которым они сталкиваются. При этом в 30% случаях его стали замечать еще за год до диагностирования. К примеру, больным волчанкой снилось, что на них нападали, они были раздавлены, заперты, либо их кожа спадала. Некоторые и вовсе вспомнили, что у них были галлюцинации. По их словам, они были похоже на путешествие Алисы по Стране чудес и сопровождались ощущением дезориентации.

В заключение ученые отметили — из-за того, что о галлюцинациях при волчанке стало известно лишь недавно, многим ошибочно диагностировали психические расстройства. Врачи считали, что эти симптомы связаны с атакой иммунитета на ткани мозга.

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