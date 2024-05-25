Зеленский заявил, что его не беспокоят разговоры о его нелегитимности

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Пятилетний срок полномочий главы киевского режима истек в ночь на 21 мая, однако он не намерен терять свою власть.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не волнуют разговоры о его нелегитимности. Об этом он сказал во время интервью журналистам Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Стоит отметить, что беседу он вел на русском языке.

«Просроченный» президент: что меняет завершение полномочий Зеленского

«Меня это вообще не сильно беспокоит», — ответил Зеленский на соответствующий вопрос.

В ночь на 21 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского. На Украине с февраля 2022 года действует военное положение, на основании которого он отменил выборы главы государства.

Зеленский, уклоняясь от ответа на вопрос о его легитимности, порекомендовал журналистам обратиться к украинским законам. Однако он не пояснил, к каким именно статьям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США назвали Зеленского диктатором за отмену выборов на Украине. Кроме того, член Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин отметила, что в Незалежной нет никакой демократии.