Сердце не выдержало предательства. Как сложилась судьба актера Павла Кадочникова

Фото: Малышев Николай / ТАСС

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Артисту пришлось справиться с негласным запретом на участие в фильмах и смерть двух сыновей.

Советский зритель знает актера Павла Кадочникова по ролям в фильмах «Повесть о настоящем человеке», «Подвиг разведчика». За выдающийся талант артиста иногда называли «оборотнем» кино — так пронзительно он был способен передать публике своего персонажа. За свой же актерский дар Павел Кадочников и поплатился жизнью. По крайней мере, так считали некоторое время его близкие и родственники. О том, какие перипетии пришлось одолеть знаменитому актеру и что он скрывал от посторонних глаз и ушей — в материале 5-tv.ru.

Будущий «король перевоплощений» советского кино родился 20 июля 1915 года в Петрограде, ныне называемом Санкт-Петербургом. Спустя всего два года после появления на свет семья артиста приняла решение из-за Гражданской войны уехать в другой город, более спокойный и безопасный для жизни. Так, они основались в селе Бикбарда в Пермском крае. Несмотря на очень примитивный крестьянский быт, врожденное актерское мастерство смогло проявиться даже в такой среде. Говорили, что мальчик умело вживался в роли и показывал сценки из деревенской жизни. Помимо сценического таланта Кадочникова особо интересовало рисование. Юноша был уверен, что реализуется именно в живописи.

Талантлив во всем

© РИА Новости / РИА Новости

Кадочников поступил в художественную студию, когда вместе с семьей он вернулся в родной Петербург. Тогда на плечи юноши легло еще одно испытание — болезнь отца. Так, Кадочников стал кормильцем семьи, и ему пришлось идти работать на завод. Однако благодаря целеустремленности будущий артист не бросил учебу. К слову, работа на заводе подарила Кадочникову судьбоносную возможность проявиться и как актер: он участвовал в самодеятельности, и во время одного из представлений талант юноши произвел впечатление на руководителя театральной студии. После этого он предложил Павлу Кадочникову выступить на одной из постановок. Так, актера пригласили присоединиться к труппе студии. А уже через год он стал студентом техникума при Ленинградском ТЮЗе.

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Будучи 15-летнем студентом, Павел Кадочников отличался от однокурсников не только возрастом. Его выдающийся талант оценивали преподаватели, а особо утонченный внешний вид — актер любил носить галстук-бабочку и бархатную куртку-толстовку — позволил завоевать множество сердец девушек.

Кадочникову не хотелось сниматься в кино. Намного больше артисту нравилось воплощать своих персонажей на театральной сцене. Актер был недоволен, когда увидел со стороны свою дебютную роль на экране — в кинокартине «Совершеннолетние» в 1935 году. Переубедить юное дарование удалось режиссеру Сергею Юткевичу. Благодаря авторитету сценариста Кадочников согласиться сыграть солдата в работе «Человек с ружьем» только лишь в 1938 году. После этой роли началась полноценная актерская карьера 23-летнего артиста.

Попытка №2

Режиссер Юткевич предложил затем Кадочникову сыграть советского поэта Максима Горького. Художественный совет изначально не принял актера на это роль. Однако Кадочников все-таки сумел вызвать единогласное восхищение, когда загримировался под советского поэта — его внешнее сходство с Горьким было настолько сильным, что артист в будущем сыграл писателя несколько раз у других режиссеров.

С началом Великой Отечественной войны в 1941 году Павел Кадочников решил отдать долг Родине и пойти добровольцем на фронт. В тот момент актер снимался в картине «Поход Ворошилова», который считался фильмом «оборонного значения». Из-за этого Павла Кадочникова не пустили на фронт.

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За всю карьеру актер Кадочников был удостоен Сталинской премии. Одной из картин, за которую артист получил ее, стала «Подвиг разведчика», где он сыграл лишившегося обеих ног летчика Алексея Марсьева. Кадочников несколько месяцев для съемок ходил с протезами, отказался от дублеров только лишь ради того, чтобы передать персонажа максимально искренне.

За свою роль Ковшова в картине «Далеко от Москвы» артист был удостоен третьей Сталинской премии. Популярность и успех в таких фильмах сделали Кадочникова пленником своего героического образа. Режиссеры столкнулись с проблемой использования такого яркого, но уже избитого образа. Участие в фильме «Укротительница тигров» стало спасением для актера. Теперь Павел желал не только играть, но и стать режиссером. Он не появлялся на экранах в качестве актера практически до 1970 годов.

Внебрачный ребенок

© РИА Новости / РИА Новости

Непростые обстоятельства из-за славы Кадочникова сказывались и на его личной жизни. Успех среди противоположного пола породил множество слухов о его интрижках, а позднее, когда он был женат на принципиальной красавице Розалии Котович, стало известно о его внебрачном ребенке. От которого он, к слову, не отказывался, но семейными узами с родившей его Татьяной Никитиной связываться не хотел. Однако оскорбленная мама мальчика запретила Кадочникову общаться с ним. Но это не помешало им воссоединиться, когда маленький Костя подрос. К удивлению, семья отца приняла его, что называется, с открытой душой.

Фанаток у актера было много, но Розалия не обращала на это внимания: ведь какой хороший актер не вызывает у девушек восторга? Гораздо сложнее было справиться со слухами о его романах с коллегами по съемкам. Например, поговаривали, что во время съемок «Укротительницы тигров» Кадочников почувствовал симпатию к Людмиле Касаткиной, но оба решили не нарушать их крепкие семейные узы из-за слабости.

«Работая над картиной, я всегда немножко влюбляюсь в свою партнершу, а иначе как мне с ней играть? Закончатся съемки, пройдет и любовь», — признался однажды Кадочников.

В 1944 году в семье Розалии и Павла родился сын Петр. Из-за этого женщина оставила актерскую карьеру и полностью посвятила себя семье.

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Необъяснимые потери

Оба сына актера, Петр и Константин, последовали отцовскому примеру и посвятили свои жизни актерской карьере. Кадочников гордился наследниками, судьба которых, однако, прервалась трагично.

«Папа решил „покататься“ — он с детства любил взбираться на верхушку дерева, а потом по веткам скатывался вниз. Но по трагической случайности в тот день он выбрал не березу, как обычно, а сосну, что и привело к драме. Береза в таких случаях гнется, а сосна сломалась — папа с высоты рухнул вниз и разбился. С многочисленными переломами и черепно-мозговой травмой, без сознания его привезли на скорой в местную клинику. Через три дня, так и не придя в сознание, он умер», — рассказала однажды дочь Петра Наталья.

Павлу пришло страшное сообщение о смерти сына во время съемок сказки «Проданный смех». Впервые в жизни актер попросил принести ему на площадку бутылку коньяка, но он решил не откладывать работу, и продолжил сниматься.

Прошло три года, и во время гастролей в Одессе от сердечного приступа скончался Константин Кадочников. Родные опасались, что потеря Константина также будет тяжело переносить актеру. В это трудное время их внучка Наташа переехала к своей бабушке и дедушке, оставшимся без матери и отца.

Предательство, стоившее жизни

© РИА Новости / РИА Новости

Кадочникова третьим ударом поразила история с картиной «Серебряные струны», над исполнением которой он трудился много лет. Из-за проблем с зрением из-за глаукомы актер и режиссер передал написание сценария своему ассистенту Георгию Смирнову. Позднее рукопись осталась у помощника, который обвинил Кадочникова в краже идеи. Когда Кадочникову вручили повестку в суд, он был настолько раздавлен таким предательством, что у него произошел инфаркт.

После смерти Кадочникова мужчина судился с вдовой еще год, а потом исчез из ее жизни. Наталья уверена, что все дело было чьим-то злым умыслом.

«Я много думала над этой историей и поняла — она произошла не сама по себе, ее кто-то тщательно и продуманно организовал, — заключила Наталья. — Кадочников был человеком прямым, называл вещи своими именами и в лицо говорил людям, что о них думает. Видимо, в отместку кто-то решил сжить его со света и, как видите, весьма преуспел», — делилась своими мыслями внучка великого актера.

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