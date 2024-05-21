Собянин: в «Зарядье» пройдет форум будущего БРИКС «Облачный город»

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В мероприятии примут участие более 30 стран.

В «Зарядье» 18–19 сентября пройдет Форум будущего БРИКС «Облачный город». Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, в мероприятии примут участие больше 30 стран — из числа БРИКС, Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ.

Ключевая тема форума в этом году — «Инновации в облачных городах: будущее мегаполисов БРИКС». Участники обсудят концепцию умного города, а также затронут вопросы, связанные c финтехом, ретейлом и энергетикой.

В ходе форума, добавил Собянин, представят Индекс технологического и пространственного развития мировых городов (Urban Innovation Environment Index 2024). Также запланирована церемония вручения Всемирной премии инноваций — World Innovation Award.

Еще в рамках мероприятия будет организована выставка, посвященная городам будущего.

«Приглашаем представителей органов власти, руководителей бизнеса, научного сообщества и лидеров мнений», — написал мэр Москвы.