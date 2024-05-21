За 10 лет к проекту «Активный гражданин» присоединилось почти 7 миллионов москвичей

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Как этот проект помогает делать Москву лучше?

К программе «Активный гражданин» за десять лет присоединилось почти семь миллионов москвичей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«За 10 лет к «АГ» присоединились почти семь миллионов москвичей, прошло свыше 6,6 тысячи голосований», — говорится в публикации.

Отмечается, что, когда проект был запущен, у него не было аналогов в мире. У москвичей появилась возможность голосовать онлайн за проекты благоустройства и делиться идеями о развитии города.

«Активные граждане поддержали, например, строительство БКЛ, запуск МЦД, реабилитацию природных парков, среди которых «Кусково» и «Покровское-Стрешнево», высоко оценили реставрацию Северного речного вокзала, а также одобрили концепцию развития парка «Яуза», — добавил мэр.

Собянин также поблагодарил всех участников программы и заявил, что с такой обратной связью мы вместе сделаем Москву «лучшим местом для жизни».