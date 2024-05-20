Иранский посол назвал возможную причину крушения вертолета с президентом Раиси

Посол Ирана в Белоруссии: вертолет с Раиси разбился из-за плохих метеусловий

Фото: Reuters / West Asia News Agency

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Спецкомиссия в ходе следствия изучит погодные и технические условия в злополучный вечер.

Жесткая посадка вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и сопровождающих его лиц произошла из-за плохих метеоусловий. Об этом сообщил иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи.

«К сожалению, вертолет нашего президента совершил жесткую посадку из-за плохих климатических условий. Был очень густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная, горная, труднодоступная местность», — сказал он.

Санеи добавил, что спецкомиссия установит точные причины аварии вертолета с Раиси, изучит погодные и технические условия. По его словам, требуется время для установления точной причины крушения.

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«То, что нам известно, — это плохие погодные условия, густой туман вместе с осадками, снег, горная местность, леса», — отметил посол, назвав это первой версией случившегося.

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку при сильном тумане вечером 19 мая. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов. При этом оставшиеся два, по данным СМИ, благополучно добрались до места назначения.

Церемония похорон президента Ирана и сопровождавших его лиц, погибших в результате крушения вертолета, пройдет 21 мая в городе Тебриз. Российский лидер Владимир Путин уже выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит место крушения вертолета президента Ирана. Поиски воздушного судна велись в тяжелых погодных условиях.