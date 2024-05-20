Трагическая смерть: чем известен погибший президент Ирана

Фото: Reuters / Iran's Presidency/WANA

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Ибрахим Раиси занял свой пост в 2021 году. А чем он занимался до этого?

Президент Ирана Ибрахим Раиси трагически погиб 19 мая в результате крушения вертолета. Лидеру страны было 63 года. Что известно о главе Исламской Республики — в материале 5-tv.ru.

Гибель Ибрахима Раиси

Ибрахим Раиси возвращался после официальной поездки в провинцию Восточный Азербайджан. По официальным данным, вместе с ним на борту вертолета находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем. Все они считаются погибшими.

Вертолет с Раиси потерпел крушение в горах на границе с Азербайджаном. Его сопровождали два вертолета, которые впоследствии помогали в поисках. Спасательной операции препятствовал густой туман и сильный дождь, но к утру спасатели смогли добраться до места катастрофы.

В посольстве России в Иране принесли искренние соболезнования в связи с гибелью президента.

«Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибших, всему иранскому народу и правительству. Желаем терпения и душевной стойкости в преодолении этой тяжелейшей трагедии», — говорится в сообщении. В знак солидарности флаг посольства будет приспущен.

Биография Ибрахима Раиси

Ибрахим Раиси родился 14 декабря 1960 года в Мешхеде в семье священнослужителя. Его отец Саид Хаджи скончался, когда будущему политику было всего пять лет.

Начальное традиционное образование Раиси получил в одном из медресе в Мешхеде. В 1975-м он начал учиться в медресе города Кум у ряда знаменитых аятолл.

Раиси активно участвовал в Исламской революции 1978–1979 годов. В рамках «культурной революции» выступал за тотальное возвращение образа жизни страны и общества в «нормы шиитского ислама».

С 1989 по 1994 год занимал должность прокурора Тегерана. В августе 2014 года стал Генеральным прокурором Ирана.

В марте 2016 года он ушел в отставку с этой должности и возглавил один из самых богатых фондов исламского мира. В мае 2017-го стал кандидатом на пост президента Ирана, но проиграл Хасану Рухани.

Президентство Ибрахима Раиси

Ибрахим Раиси был избран на пост президента Ирана в 2021-м. В том же году он вошел в список 100 самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Time. Лидер исламской республики принадлежал к ультраконсервативному политическому крылу. Его называли «внешнеполитическим ястребом» иранской политики и сторонником жесткой линии в отношениях с Западом.

У Раиси остались супруга Джамила Аламольхода и две дочери.

По законодательству после смерти президента полномочия переходят к вице-президенту, которым является Мохаммад Мохбер. Он будет исполнять обязанности в течение 50 дней до новых президентских выборов.

По данным The Jerusalem Post, назначение Мохбера вице-президентом было одним из первых решений Эбрахима Раиси после прихода к власти.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как выглядит место крушения вертолета президента Ирана Раиси.