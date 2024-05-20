Собянин объявил о запуске масштабного фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!»

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Мероприятие будет радовать жителей и гостей столицы на протяжении 100 дней.

В столице 1 июня откроется фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» Он станет самым продолжительным городским фестивалем в мире, заявил мэр Сергей Собянин.

Фестиваль продлится 100 дней. Различные мероприятия запланированы на площадках по всему городу: в парках, в скверах и на бульварах. Так, на Никитском бульваре пройдет вернисаж, на Покровском — литературные чтения, а на Тверском — мини-фестивали моды, фотографии и красоты.

На Рождественском и Страстном бульварах будут выступать уличные музыканты, а на Гоголевском — играть в шахматы. На набережных организуют спортивные тренировки и мастер-классы.

«Этим летом нас ждут десятки тысяч мероприятий. А где и какие конкретно — во многом это решать вам. Ведь „Лето в Москве. Все на улицу!“ — это праздник, который все мы: власти, бизнес и горожане — будем создавать вместе», — написал Собянин в личном блоге.

Он напомнил, что на mos.ru открыт сервис бесплатного бронирования городских площадок, где найдется место практически под любое мероприятие.

По словам мэра, о готовности принять участие в фестивале заявили уже более 500 предпринимателей.

«По итогам нынешнего сезона мы хотим понять, что больше всего нравится москвичам, чтобы в следующем году предложить еще более интересную и разнообразную программу», — добавил градоначальник.