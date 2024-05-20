Собянин назвал крупнейшие реализованные в Москве инвестпроекты за 2023 год

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Как столица преобразилась за прошлый год?

Москва стала безусловным лидером по привлечению инвестиций среди регионов России, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«За последние пять лет зафиксирован двукратный рост инвестиций в основной капитал. Только по итогам 2023 года объем вложений составил около 6,8 триллиона рублей», — уточнил он.

Среди крупнейших реализованных проектов 2023 года столичный мэр выделил первую платную скоростную дорогу в Москве — проспект Багратиона. Она была построена в рамках концессионного соглашения.

Также он перечислил индустриальный парк «Руднево», где производят банкоматы, беспилотники, медизделия и другую продукцию, два фармацевтических завода на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва».

Кроме того, Собянин назвал центр сбора электронного и электротехнического оборудования для предприятий в рамках государственно-частного партнерства в сфере экологии, а также производство лазерных станков на площадке ОЭЗ «Печатники».