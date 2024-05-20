Переходный момент: почему люди видят свет в конце тоннеля перед смертью

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; Андрей Харрис / личный архив; 5-tv.ru

Как можно объяснить этот феномен?

Явление «свет в конце тоннеля» возникло еще в глубокой древности. Сейчас о нем если не знают, то слышали многие. Экстрасенс и оккультист Андрей Харрис рассказал 5-tv.ru, почему люди сталкиваются с таким феноменом и когда это происходит.

В первую очередь, эксперт объяснил, что с этим явлением человек может столкнуться в четырех случаях. Первый — это перед смертью, в момент перехода из мира живых в царство мертвых.

Второй — во время сна, когда человеческая душа способна путешествовать в более тонкие миры. Третий случай — когда человек находится под общим наркозом или у него случилась клиническая смерть.

Некоторые люди путем медитации также могут достигать возможности наблюдать подобный свет. Все это возможно по причине того, что существует не один мир — их множество, убежден Харрис.

«Мир мертвых, астральный мир. И в каждом из этих миров есть такое понятие, как отражение божественного света. Считается, что от Бога исходит такой благостный, благоприятный белый свет, который наполняет все сущее в этих мирах. И действительно это так. И для коренных обитателей этих тонких миров этот свет, он не губительный, он обычен», — объяснил специалист.

А для человек этот свет — что-то неизведанное, необычное, глаз к такому не привык. Кроме того, когда люди видят свет в конце тоннеля, параллельно у них возникает чувство движения, выхода души из тела. Такого света не стоит бояться, потому что, прежде всего, он несет в себе абсолютное благо и возрождение, заверил оккультист.

«Очень часто люди, увидев такой свет, возвращаются назад к жизни, наполнены этой самой жизненной позитивной энергией, и у них все меняется в лучшую сторону. Также, если вы во сне вдруг увидели такой свет, это означает, что совсем скоро вам будут говорить высшие силы, и все ваши начинания получатся», — подытожил экстрасенс.

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