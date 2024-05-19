Собянин: в Москве открылись новые выездные площадки для регистрации брака

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

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В рамках проекта «Новые адреса счастья» за пять лет поженились около 50 тысяч пар.

За пять лет около 50 тысяч московских пар поженились на площадках проекта «Новые адреса счастья». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Свадебные церемонии проходили в кабинах канатной дороги, в движущемся поезде Большой кольцевой линии, а также во время представления на сцене «Геликон-оперы» и на футбольном матче.

«Сегодня каждая пятая торжественная церемония в столице проходит на выезде. Самые популярные места — 84-й этаж башни „ОКО“, особняк „Роял“ на Малой Ордынке, особняк Спиридонова, территория храма Блаженной Матроны Московской и гостиница „Националь“ с видом на Красную площадь», — рассказал Мэр Москвы.

По словам Сергея Собянина, с каждым годом список адресов пополняется новыми местами. Например, в этом году молодожены могут провести праздник в усадьбе Зубовых и в библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина.

Ознакомиться с площадками и подобрать места для церемонии желающие могут в онлайн-сервисе «Наша свадьба» на портале mos.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в традиционном весеннем велофестивале в Москве приняли участие 65 тысяч человек.