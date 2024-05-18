Генетика не в счет: ученые нашли способ продления жизни на 5 лет

BMJ: ЗОЖ может продлить жизнь человека на пять лет вне зависимости от генетики

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Стоит только внедрить в свою рутину несколько советов экспертов, и положительный результат гарантирован вне зависимости от наследственности.

Здоровый образ жизни продлевает ее продолжительность. Прибавить к своему веку можно до пяти лет, и даже генетические особенности здоровья это показатель принципиально не меняют. Также можно снизить риск внезапной преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые из Чжэцзянского и Эдинбургского университетов после серии экспериментов. Результаты были опубликованы в журнале BMJ Evidence-Based Medicine.

В материале издания отмечается, что исследователи изучили данные 350 с лишним человек, проанализировав их истории болезней, генетику, образование, социально-экономический статус и образ жизни. У людей, отказывающихся от здорового образа жизни, вероятность ранней смерти выше на 78%, и их не спасают даже хорошая наследственность и исходно крепкое здоровье.

«Даже у тех, кто имел высокий генетический риск, соблюдение благоприятного образа жизни могло продлить ожидаемую продолжительность жизни примерно на 5,22 года к 40 годам», — заявили авторы исследования.

Чтобы заметить эффект от ЗОЖ лично, а также вдохновиться на новые рубежи, необходима регулярная физическая нагрузка. А еще крепкий продолжительный сон, правильное питание, трезвость и свобода от сигарет. И приступить никогда не поздно.

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