Смертельный риск: какие болезни развиваются от работы по ночам

Фото: www.globallookpress.com / David Ellis

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График работы, по мнению китайских ученых, оказывает мощное влияние на здоровье.

Работа в ночную смену или сутками может привести к ожирению, диабету и онкологическим заболеваниям. Об этом говорят результаты исследований китайских ученых, которые проводились под руководством доктора Сю Вай Чоя из Китайского университета Гонконга. Данные опубликованы в журнале Anaesthesia.

Как выяснили ученые, проблемы начинаются с нехватки сна: повышается число повреждений ДНК, снижается их репарация. Это приводит к развитию хронических недугов, в том числе сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Может начаться и ожирение, которое, в свою очередь, провоцирует развитие болезней сердца и рака груди. Ухудшается также состояние кожи и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Согласно исследованиям китайских экспертов, в среднем у «ночных» работников вероятность приобрести ожирение на 23-25% выше, чем у их трудящихся днем ровесников. Кроме того, велика вероятность заработать депрессию. Ночью люди сильно устают, сильнее, чем днем. В ослабленном организме нарушаются биоритмы. Также отмечается, что адаптация к ночному режиму труда проходит затруднительно и занимает много времени.

Так как в темное время суток сотрудник бодрствует, ему приходится высыпаться днем. Солнечный свет и ультрафиолетовые лучи в жизни человека играют роль будильников. Но в случае ночных бдений порция света не доходит до получателя. Запуск процесса выработки гормонов и веществ, поддерживающих бодрствование, не случается, и возникает дефицит кортизола, инсулина, мелатонина, серотонина и других веществ.

У человека нет сил после ночной работы. Сон нужен человеку для восстановления сил и мозговой деятельности. Взрослые должны спать семь-девять часов. А единственно правильным считается ночной сон, совпадающий с циркадными ритмами большинства людей и солнечным циклом.

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