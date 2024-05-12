Врачи Москвы подключились к помощи пострадавшим в Белгороде

Фото: Демидова Елизавета / ТАСС

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Сергей Собянин сообщил о совместной работе медиков.

Для оказания помощи пострадавшим московские врачи подключились к спасательным работам в после теракта Белгороде. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Московские медики подключились к белгородским коллегам для оказания всей необходимой помощи», — сообщил Собянин.

Кроме того, мэр Москвы пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и сил.

Сергей Собянин сообщил, что украинские боевики целенаправленно и жестоко атаковали жилой дом.

Сегодня стало известно, что часть жилого дома в городе Белгороде обрушилась, полностью разрушился подъезд. В результате теракта произошел также обвал крыши здания. В настоящее время спасатели находятся на месте происшествия и проводят работу по разбору завалов.

По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, причиной происшествия стало попадание украинского снаряда. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта.

Ранее 5-tv.ru писал, что работы на месте обрушения дома в Белгороде прерываются из-за ракетной угрозы.