«Кровавое звено»: Захарова заявила о почерке Киева в деле о теракте в Белгороде

Фото, видео: Демидова Елизавета / ТАСС; 5-tv.ru

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Гражданские объекты часто попадают под прицел украинских боевиков, обратила внимание дипломат.

Теракт, совершенный в жилом доме в Белгороде, является очередным кровавым звеном в цепочке преступлений Киева. Подобные атаки на объекты гражданской инфраструктуры стали почерком преступной группировки украинского президента Владимира Зеленского. Такое заявление эксклюзивно для 5-tv.ru сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Теракт в Белгороде — еще одно кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима. Прицельный обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов стали почерком преступной группировки Зеленского, за которой стоят западные спонсоры», — сказала она.

Сегодня сообщалось, что часть многоэтажного дома в Белгороде обрушилась, целый подъезд обвалился насквозь. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, это произошло из-за попадания украинского снаряда. Губернатор добавил, что направился на место, позже обнародует подробности случившегося. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

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Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что губернатор Гладков помогает разгребать завалы на месте обрушения подъезда в Белгороде.