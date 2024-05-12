МО РФ: теракт в Белгороде совершен с помощью «Точка-У», РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire

Фото: Демидова Елизавета / ТАСС

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Сильно пострадал многоквартирный жилой дом, обрушен целый подъезд.

Вооруженные силы Украины совершили террористическую атаку по жилым кварталам Белгорода с применением ракетного комплекса «Точка-У» и РСЗО «Ольха» и RM-70 Vampire. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Нападение было совершено около 11:40 дня по московскому времени.

«Около 11:40 по московскому времени киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Vampire», — гласит сообщение.

В ходе отражения киевской атаки российские силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть ракет «Точка-У», четыре снаряда RM-70 Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Белгорода.