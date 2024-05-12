Глава фракции СЗРП заявил, что партия не поддержит 11 кандидатур в новый кабмин РФ

Миронов: СРЗП не поддержит 11 из 26 кандидатур в новое правительство России

Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС

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У фракции есть на это веские основания, ведь предложенные премьером Мишустиным кандидаты — «новые старые».

Фракция «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) не поддержит почти половину кандидатур на должности вице-премьеров и министров правительства России. Об этом сообщил ее председатель Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

«Премьер-министр Михаил Мишустин предложил состав нового правительства. Фракция „Справедливая Россия — За правду“ не поддержит почти половину кандидатур — 11 из 26», — сказал он.

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Миронов добавил, что у СРЗП есть на это веские основания. Так, члены фракции будут голосовать против кандидатов на должности Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды, Минобрнауки.

Не станут также поддерживать кандидатуры Марата Хуснуллина и Ирека Файзулина на посты вице-премьера и главы Минстроя соответственно, а еще Михаила Дегтярева на должности министра спорта.

«Все это — „новые старые“ кандидаты, социальный и финансовый блок предлагается сохранить практически в том же составе, и такое отсутствие изменений, мягко говоря, настораживает», — добавил Миронов.

При этом члены СРЗП проголосуют за кандидатуры Дениса Мантурова, Романа Старовойта, Антона Алиханова и Сергея Цивилева.

Состав нового правительства РФ

Накануне, 11 мая, в соответствии с Конституцией и Федеральным законом «О правительстве Российской Федерации» премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства.

Так, в частности, с учетом значимости продолжения развития транспорта и логистики в новом составе правительства появится должность профильного вице-премьера. На нее предложено назначить Виталия Савельева.

Свои посты в новом составе правительства, как предполагается, сохранят: Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития) Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры).

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуму поступили кандидатуры на должности вице-премьеров и министров. Сегодня проходят расширенные заседания, посвященные обсуждению этого списка.