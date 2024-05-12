На переправе не меняют. О чем говорит новая конфигурация правительства России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru

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Михаил Мишустин намерен сохранить весь гражданский «костяк» прежнего состава.

После праздника началась перезагрузка исполнительной власти. Новый президент распускает кабинет министров и формирует новый, но у нас сейчас ситуация особая, нет времени на раскачку, да и незачем.

Владимир Путин выбрал в качестве главы правительства проверенного пандемией и СВО Михаила Мушустина — и Государственная дума его кандидатуру единодушно одобрила.

Были воздержавшиеся, но не было голосов против. Логика понятна — на переправе кабмин не меняют.

«Сделано в сложных условиях немало, и мне кажется, что было бы правильно, если бы мы продолжили с вами работу», — говорил Путин.

«Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович! Уверен, что под вашим руководством мы все задачи, которые поставлены, решим», — пообещал Мишустин.

Президент уже подписал указ о структуре правительства — она в целом сохраняется прежней. Остается наполнить ее фамилиями.

Мишустин намерен сохранить весь гражданский «костяк» прежнего состава. Среди вице-премьеров — уходят лишь двое из десяти, Андрей Белоусов и Виктория Абрамченко.

Среди остальных полномочия немного перераспределяются. Вице-премьер Александр Новак, помимо энергетической сферы, по плану будет курировать и финансы.

Дмитрию Чернышенко под надзор добавятся Минпросвещения и Росмолодежь. Дмитрию Григоренко — цифровое развитие и связь.

Появится новый «транспортный» вице-премьер, на этот пост Мишустин выдвигает Виталия Савельева. Из Минсельхоза на ступень выше поднимается Дмитрий Патрушев.

Самые серьезные полномочия получит Денис Мантуров. Последние 12 лет он возвглавлял Министерство промышленности и торговли.

В новом правительстве он становится первым вице-премьером, получает максимальные рычаги. Повышение статуса обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе президента.

И неслучайно Путин встретился в Кремле с Мантуровым и Сергеем Чемезовым, главой «Ростеха». Остальные вице-премьеры — Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин — должны сохранить портфели и полномочия.

Из числа министров Мишустин готов также расстаться лишь с двумя — министром энергетики Николаем Шульгиновым, он самый возрастной в команде, и Олегом Матыциным, он возглавглял Минспорта.

На их места премьер присмотрел кандидатов из числа губернаторов: должность министра энергетики предложена губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву, на должность министра спорта претендует губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Также губернаторов он видит на местах освободившихся после внутренних перестановок в кабмине: пост министра транспорта предложен губернатору Курской области Роману Старовойту, а на пост министра промышленности и торговли выдвинут губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Новым министром сельского хозяйства может стать 42-летняя Оксана Лут, она наименее известна из всех. Но восемь лет проработала в «Россельхозбанке», а последние шесть — собственно, в Минсельхозе, пройдя путь до первого заместителя министра.

Еще десять министров сохраняют свои портфели без изменений: Котяков, Козлов, Кравцов, Любимова, Силуанов, Мурашко, Файзуллин, Фальков, Чекунков, Шадаев. В этом году правительство формируется по новым законам.

Гражданский блок представляет премьер и утверждает его в Думе. А силовой блок президент обсуждает с Советом Федерации — и тут пока не было никаких заявлений.