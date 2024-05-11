Собянин назвал самые популярные у москвичей услуги и сервисы mos.ru

Фото: mos.ru

Большинство задач жители столицы могут решить в онлайн-формате.

Услугами и сервисами mos.ru москвичи воспользовались четыре миллиарда раз. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Если в 2011 году в электронном виде было доступно всего 11 услуг и сервисов, то сегодня — больше 420. Они охватывают почти все сферы жизни: от планирования досуга до реализации бизнес-идей», — отметил градоначальник.

По его словам, чаще всего москвичи используют цифровые сервисы, которые помогают заботиться о здоровье, образовании детей и решать бытовые вопросы.

«Сегодня 100% массовых социально значимых услуг и сервисов полностью переведены в электронный вид и доступны в любое время», — отметил Собянин.

Среди них мэр отметил электронный дневник школьника, электронную медицинскую карту, передачу показаний счетчиков воды и тепла, а также запись к врачу.