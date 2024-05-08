Собянин: В Москве будет увеличен объем высокотехнологичной медицинской помощи

Фото: Гарнелис Альберт / ТАСС

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Для онкобольных пациентов повысят качество обслуживания.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ключевых целях столичного здравоохранения на 2024 год и подытожил достижения этой сферы за 2023-й.

Приоритетными задачами объявлена реконструкция 140 поликлиник, повышение качества обслуживания для онкобольных, запуск нового стандарта экстренной медицинской помощи и цифровая трансформация учреждений, написал глава города в Telegram-канале.

Два флагманских центра Городской Клинической Больницы имени Валентина Буянова и Городской Клинической Больницы № 1 имени Николая Пирогова откроют свои двери в стационарах в Москве. На данный момент имеется четыре таких центра — они продуманы до мельчайших деталей.

Время пребывания в них составит не более 24-х часов. За этот период человек пройдет обследование и получит диагноз.

При этом 140 поликлиник, выполненных по новому стандарту, появится в городе. Во время первого этапа проекта уже возвели 201 здание.

Вскоре все медицинские учреждения будут работать по одной схеме и иметь одинаковую оснащенность. Медицинский персонал по работе с онкологическими больными повысит свою квалификацию.

В прошлом году патоморфологические лаборатории были объединены в общую базу, благодаря чему повысилась скорость постановки диагноза. Из-за внедрения нового стандарта смертность уже снизилась до цифры, которой никогда не было в истории.

Более 65 тысяч единиц техники было закуплено для медицинских учреждений столицы. Это поспособствовало облегчению работы персонала, соответственно снизило время работы и уменьшило очереди на ожидание необходимых исследований.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Собянин подвел итоги городского месячника благоустройства.