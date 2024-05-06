Сергей Собянин принял решение возобновить подачу тепла в московские дома

Фото: www.globallookpress.com / Gregor Macak Martin

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В ближайшие семь дней жителям города придется кутаться в свои куртки и пальто.

Столичные власти решили возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни сохранится холодная погода. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений», — написал глава города в Telegram-канале.

Подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ближайшие семь дней москвичам придется кутаться в свои куртки и пальто. Вся неделя будет прохладной, а падать температура начала уже в воскресенье, 5 мая.

Показатели в Москве и области будут ниже климатической нормы на 5–8 градусов. Так, в ночь на понедельник, 6 мая, похолодает — от –1 до +4 градусов.

В Москве температура составит ноль градусов. Днем столбик термометра не поднимется выше 11 градусов, тоску по солнцу усилят дождь и ветер с порывами до 6-11 метров в секунду.