Собянин рассказал о праздновании Дня герба и флага Москвы

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Праздник учредили 20 лет назад.

День герба и флага Москвы отмечают сегодня в столице. По традиции — в День памяти Святого великомученика Георгия Победоносца — покровителя города. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Сергей Собянин.

«Праздник учредили 20 лет назад, но в этом году встретили его с особой торжественностью. Он прошел в открытом в августе прошлого года Гербовом зале Москвы в здании, где располагается библиотека имени Добролюбова. Здесь находятся Геральдический совет города, тематические выставочные залы, посвященные геральдике столицы, формируется собрание геральдической библиотеки», — рассказал градоначальник.

Впервые в этот день провели торжественную церемонию салютования флага города и демонстрацию эталона герба Москвы — символа величия и многолетней истории. Сегодня он повторяет изображение герба XVIII века — оно было возвращено в московскую символику в 1993 году. Но, по сравнению с Георгием Победоносцем тех времен, покровитель столицы в последней версии облачен в традиционные для русских воинов доспехи и остроконечный шлем. Эталон герба хранится в Музее Москвы.

Историческая традиция сохраняется и во флаге: издавна герб Москвы использовался на флагах и знаменах. Сейчас он также в центре флага на темно-красном фоне, символизирующем отвагу, победу и достижения.