Собянин подвел итоги городского месячника благоустройства

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Коммунальные службы отмыли улицы, фасады зданий и дорожные объекты.

В Москве провели подготовку к летнему сезону, коммунальные службы города привели в порядок улицы, остановки, фасады зданий, тоннели, а также детские и спортивные площадки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«По старой доброй традиции апрель мы посвятили генеральной уборке Москвы. В работах участвовали порядка полумиллиона сотрудников городских служб, задействовали свыше 14 тысяч единиц техники. Коммунальщики привели в порядок все без исключения городские объекты», — написал глава города в Telegram-канале.

В рамках работ специалисты очистили фасады жилых и административных зданий, отмыли детские, спортивные площадки, а также позаботились о внешнем виде инвентаря и игрового оборудования. Кроме того, коммунальные службы несколько раз промыли специальным шампунем дороги, привели в порядок указатели, остановки и другие дорожные объекты. Для безопасного передвижения в вечернее время фонари и подсветки обработали от пыли и грязи.

В начале майских праздников в Москве включают фонтаны, перед этим их настраивают и промывают, однако наладка систем самых больших фонтанов может занять до трех недель.

Стоит отметить, что благоустройство затронуло городские клумбы, сейчас улицы украшают виолы и тюльпаны.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о программе комплексного благоустройства примерно для 700 московских улиц.