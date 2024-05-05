Собянин: Археологические находки XVI–XIX веков с Пречистенки передадут в музеи

Фото: mos.ru Официальный сайт Мэра Москвы

Коллекцию составили 82 артефакта, найденных в ходе реставрации двух объектов культурного наследия.

Археологические находки XVI–XIX веков с Пречистенки передадут в музеи. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Коллекцию составили 82 артефакта, найденных в ходе реставрации двух объектов культурного наследия. Во время археологических полевых работ, связанных с реставрацией жилого дома Наумовых-Волконских, специалисты нашли: чернолощеную кубышку, которую могли использовать для хранения молока, масла или воды; перстень из цветного металла; медные монеты номиналом от 1 до 20 копеек и различные железные изделия разных периодов», — написал глава города в Telegram-канале.

В процессе исследований в связи с реставрацией главного дома городской усадьбы XVIII–XIX вв. на Пречистенке, обнаружены фрагменты рельефных полихромных изразцов, медные монеты ручной чеканки, фрагменты белоглиняных керамических сосудов и обувные подковки.

За последние 13 лет археологи обнаружили больше 100 тысяч артефактов. Из них — свыше 33 тысяч переданы в государственную часть Музейного фонда России, над остальными работают реставраторы.