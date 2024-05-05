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Мэр Москвы отметил, что этот праздник напоминает о любви к ближнему и важности сочувствия.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил православных христиан с Пасхой. Свое поздравление он опубликовал 5 мая в Telegram-канале.

Собянин отметил, что Пасха символизирует торжество жизни, созидания, веры и надежды, а также напоминает о любви к ближнему и важности сочувствия.

«Пусть в ваших сердцах всегда живут радость, отзывчивость и стремление делать добро. Желаю вам, дорогие друзья, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего!» — написал мэр.

По словам Собянина, в пасхальные дни столица особенно настроена на проявления заботы и милосердия.

На десятках городских площадок и территорий возле храмов можно принять участие в фестивале «Пасхальный дар», где каждый может помочь нуждающимся или поддержать участников специальной военной операции, напомнил он.