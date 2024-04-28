Собянин представил масштабную программу фестиваля «Пасхальный дар»

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Мероприятия пройдут более чем на 60 площадках в Москве.

Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет более чем в 60 локациях, включая парки и прихрамовые территории. География мероприятия расширилась в этом году в два раза, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Как всегда, „Пасхальный дар“ станет фестивалем добра и заботы. Благотворительные организации и волонтеры готовят специальные акции, лекции, мастер-классы, инклюзивные спектакли, уроки добра, выставки и базары», — написал мэр в своем личном блоге.

На большинстве фестивальных площадок в специальных павильонах будут принимать посылки для участников специальной военной операции. На Тверской площади пройдет благотворительный базар, где можно приобрести сувениры, сделанные подопечными НКО. Также в рамках фестиваля запланирована акция «Пасхальное дерево добра»: со специального пасхального дерева нужно будет снять яйцо, на котором размещен QR-код для пожертвований в одну из благотворительных организаций.

На Цветном бульваре можно будет поддержать проект «Четвероногий друг», взяв к себе собаку или кошку из приюта.

На семи окружных площадках разместятся пункты чекапа для домашних животных. Ветеринары готовы провести осмотры и вакцинацию питомцев. Для посетителей подготовили лекции и практические занятия с опытными кинологами.

На территории храмов фестиваль откроется в пасхальный день 5 мая. Гостей ждут экскурсии, концерты, творческие мастерские. Желающие смогут обучиться звонарскому искусству и сделать пасхальные сувениры. Также посетителей пригласят на роспись двухметровых пасхальных яиц.

В парках организуют музыкальные выступления, тематические мастер-классы, театральные программы, а также спортивные активности и праздничные фотозоны.

Пасхальный фестиваль пройдет и в Доме Русской Кухни на выставке «Россия»: команда поваров гастропавильона покажет праздничное представление с мастер-классами по приготовлению куличей, праздничных многослойных пирогов, караваев и 12 видов творожной пасхи. Гостей также ждут традиционная игра по битью яиц «Битки» и флешмоб «Поющие повара».