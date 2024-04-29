Хватит выходных? Как снять накопившуюся за неделю усталость

Фото: www.globallookpress.com / Mauricio Jordan de Souza Coelho

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Как восполнить недостаток сна за все будни?

Обычно в рабочие будни у человека не получается выспаться, из-за чего он начинает чувствовать себя устало и подавленно. Ученые нашли лекарство от недосыпа и депрессии в виде одного-двух дополнительных часа сна в выходные дни. Интересное исследование опубликовали в Journal of Affective Disorders (JAD).

Китайские ученые из Центрального Южного университета в Хунане обнаружили, что продолжительный сон по выходным дням благоприятно сказывается на психическом состоянии, в особенности у мужчин после 65 лет.

В эксперименте исследователей участвовало семь тысяч человек в 2017-м и 2020-м годах. Сравнительные данные показали, что те, кто спал на один-два часа дольше по выходным — имели меньше депрессивных симптомов. Они становились дальше от депрессии на 46%, чем невысыпающиеся и по выходным люди.

Речь идет об участниках, которые не досыпали в будни из-за работы, проваливаясь в сон на менее, чем семь часов. Причем, участники, что спали более девяти часов по выходным, не ощутили снижение депрессивных симптомов. Несколькими годами ранее этот же факт подтвердили корейские ученые.

Дополнительные часы сна снижают и вероятность возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Итог: сон не менее семи и не более девяти часов в сутки является самым оптимальным для организма во всех смыслах.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ученые нашли простой способ избежать депрессии.