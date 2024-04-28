Борьба за первенство: астропрогноз для всех знаков зодиака на май 2024 года

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Месяц сулит кучу интересных событий: будет время для отстаивания своей позиции и других активностей. Что ждет именно вас?

Профессиональный астролог Татьяна Рубина в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала, что ждать от наступившего мая: когда заняться творчеством, а когда — решать любовные вопросы.

Май — месяц активности, инициативы, борьбы за первенство, отстаивание своей точки зрения и интересов, предпринимательства, спорта, начала или расширения бизнеса. Сильное желание рисковать и выигрывать.

До 23 мая парад планет в знаке Тельца способствует обеспечению материальной сферы, извлечению выгоды, началу предприятий разного рода, проведению разноплановых финансовых операций и сделок, в том числе связанных с недвижимостью и любыми имущественными вопросами.

Запланируйте на этот период крупные покупки, важные дела, заключения контрактов, переговоры и презентации.

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Ретроградный Меркурий

Со 2 мая Плутон станет ретроградным. Энергия, управляющая ресурсами, скрытыми аспектами жизни и подсознания, активирующая тайные страсти и фобии, начинает сильнее углублять процессы трансформации.

От каждого потребуется сосредоточиться на своем внутреннем мире, очищаться от старого и отжившего. Напряженный аспект на Венеру помогает проявиться сексуальности и магнетичности.

Но также усиливает ревность и подозрительность. Если ваш партнер проявляет качества абьюзера или манипулятора, сейчас можно смело рвать связи и обновлять отношения.

8 мая новолуние в Тельце задает энергетический импульс материальной стороне жизни, обретению комфорта, эстетики и красоты. Это благоприятное время для творческих начинаний, планирования дел на предстоящий месяц.

Удовольствие доставит посещение театра, кино или выставки, СПА-процедуры или массаж, ужин в ресторане.

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Давайте все успокоимся

15 мая горячность и импульсивность огненного Овна Меркурия сменяется невозмутимостью и рассудительностью Тельца. Интересует только конкретная информация, в основном касаемо возможности заработать.

Преобладает взвешенность и осторожность при принятии решений. Склонность к конфликтам отступает. Это хороший период для расчетов, отчетов, мелкой и нудной умственной работы, накопления знаний.

Напряженный аспект Плутона можно использовать для изучения сложных психологических тем, погружения в психоанализ, повлиять через слова или тексты на большое количество людей.

20 мая происходит интеллектуальный всплеск благодаря переходу Солнца в знак Близнецы. Период поиска нового опыта. Преобладает быстрота и подвижность, любознательность и режим многозадачности.

Хочу все знать и все успеть — таков девиз на ближайший месяц. Гармоничная аспектация светила открывает возможности в путешествиях, приносит материальный успех, усиливает художественные и творческие наклонности, наделяет желанием обучаться и обучать.

В чем смысл жизни?

23 мая полнолуние но оси ментала и мировосприятия Близнецы — Стрелец затягивает в поиск себя и смысла жизни. Оптимистичная Луна придает уверенности в том, что все надежды и чаяния обязательно сбудутся.

В это время сами Небеса нашептывают подсознанию ответы на все вопросы. Повышенную раздражительность и эмоциональность поможет погасить планирование путешествия, просмотр приключенческого фильма, чтение мудрой философской литературы.

Венера также меняет уютное пристанище Тельца на легкую и воздушную стихию Близнецов. Гибкость в отношениях, легкость в установлении контактов, которые чаще всего завязываются в дороге, в командировке, в учебных заведениях или социальных сетях.

Но связи и любовные увлечения скорее всего окажутся скоротечными. Финансовая сторона может привести к убыткам из-за спонтанных трат, чрезмерной легкомысленности и излишней доверчивости к незнакомцам.

Наилучшее вложение денег — это интеллектуальное развитие, обучение, ораторские мастерство, транспортные средства и гаджеты.

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Быть в ресурсе

26 мая знак Близнецы пополнит мудрый Юпитер. Усиливается интеллектуальная динамика периода. Важно быть хорошо информированным и эрудированным, изучать языки или медицину.

Воспользуйтесь рекомендациями звезд, чтобы направить мощный энергетический ресурс данного периода себе во благо — сделайте ставку на саморазвитие и создание вокруг себя комфортной атмосферы.