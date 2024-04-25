Собянин рассказал о комплексном развитии территории в Даниловском районе

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В результате реализации проекта будет создано около 3,4 тысячи рабочих мест.

Неэффективно используемые территории в Даниловском районе войдут в программу комплексного развития, на их месте будет построен современный городской квартал. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Комплексное развитие ждет территорию между Дербеневской набережной, улицами Летниковской и Кожевнической — недалеко от станции метро „Павелецкая“ и Павелецкого вокзала», — написал Мэр Москвы.

Как рассказал Сергей Собянин, в новом квартале будут строиться жилые дома, а также социальные и общественно-деловые объекты, включая образовательный комплекс, в составе которого будет школа на 700 учащихся и детский сад на 350 детей, инновационный колледж на 1750 студентов, гостиницу на тысячу номеров с физкультурно-оздоровительным комплексом, офисы, отделения банков, магазины, кафе и рестораны.

В новом квартале будет проведено благоустройство прилегающей территории и совершенствование улично-дорожной сети. Это сделает новый район максимально комфортным для москвичей, которые будут здесь жить и работать.

На реорганизуемой территории планируется построить 257,8 тысячи квадратных метров недвижимости. В результате реализации проекта будет создано около 3,4 тысячи рабочих мест.