«Режим Санду»: Захарова отреагировала на задержание молдавских оппозиционеров в Кишиневе

Захарова указала на репрессивные методы воздействия на оппозиционеров в Молдавии

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Западные ценности все ярче проявляются в политике властей Молдавии, считает она.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на задержание и обыски оппозиционных политиков, которые прибыли в Молдавию из России после объявлении о создании блока «Победа». Методы Кишинева она назвала репрессивными.

По словам российского дипломата, молдавские оппозиционеры столкнулись с западными ценностями, которые Кишинев продвигает под видом реализации «европейского проекта».

Читайте также Политолог нашел в Молдавии семена нового военного конфликта

«Официальный Кишинев любит говорить о стремлении в Европейский союз, стремлении к демократическим принципам, а на самом деле в стране действуют откровенно фашистские порядки: неугодные СМИ закрывают, журналисты выдворяются, против политических оппонентов заводятся уголовные дела», — ответила она на соответствующий вопрос «Известий».

Захарова обратила внимание на то, что западные ценности в Молдавии проявляются в репрессивных методах воздействия на оппонентов. Сейчас это превратилось в визитную карточку нынешнего молдавского руководства. Именно поэтому молдавская оппозиция вынуждена собираться за пределами страны, в том числе в России, где нет таких гонений и запретов.

«Это современные реалии, которые стали символом правления режима Санду под видом реализации европейского проекта. Они вводят репрессивный аппарат, командно-административную систему, цель которой — уничтожение демократии, любых проявлений инакомыслия», — прокомментировала Захарова.

Она также добавила, что в то время, пока прибывших из России часами удерживали без воды, границу спокойно пересекали прозападные молдавские функционеры и политики. Подобные действия она назвала предсказуемыми, исходя из последних действий режима Санду.