Политолог нашел в Молдавии семена нового военного конфликта

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Эксперт полагает, что страна станет второй боевой точкой после Украины.

Политолог Юрий Светов поделился в разговоре с URA.RU мнением, что все те репрессивные меры по отношению к оппозиции — полноценный шаг властей в сторону закрепления действующей кандидатуры президента. А задержание оппозиционных политиков после визита в Москву это очевидные меры властей перед новыми выборами в Молдавии в 2024 году.

Оппозиционных политиков задержали сразу в аэропорту Кишинева. Лидер партии «Возрождение» Наталья Параска утверждает, что спецслужбы Молдавии не дают политикам ни еды, ни даже воды, а ей самой пригрозили тюремным заключением. Политолог считает, что это часть действующего плана властей.

«Это поможет добавить действующему президенту голосов и решить вопрос, если не с вступлением в ЕС, то хотя бы с объединением с Румынией», — утверждает Юрий Светов.

Политолог полагает, что весьма вероятно, что Европа захочет устроить в Молдавии новый военный конфликт, но только после завершения специальной военной операции (СВО) в Украине. Светов не сомневается, что власти республики не просто так спешат с референдумом и выборами, они боятся победы России в СВО, которая изменит распорядок сил в этом регионе.

Ранее 5-tv.ru писал, что генпрокуратура Молдавии расценила создание блока «Победа» как госизмену. Стоит напомнить, что в него вышли сразу несколько оппозиционных партий — все они провели свой съезд в Москве 21 апреля.