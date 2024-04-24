«Много разных перетолков»: Песков о деле замминистра обороны РФ Иванова
Песков призвал ориентироваться на официальные данные по аресту Иванова
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Сегодня он был арестован судом на два месяца по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
По теме ареста замминистра обороны РФ Тимура Иванова нужно ориентироваться только на официальный данные. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сейчас очень много разных „перетолков“ вокруг этого всего. Здесь, конечно же, нужно ориентироваться на официальную информацию. Тем более, идет следствие. И все эти рассуждения — не что иное как спекуляции вокруг этого дела. Нужно ориентироваться на информацию от следственных органов. И, конечно, в конечном итоге — решение суда», — сказал он.
Тимур Иванов был задержан накануне, 23 апреля. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, до 23 июня. Он обвиняется по статье о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он вступил в преступный сговор с третьими лицами и оказывал услуги имущественного характера при проведении подрядных работ для нужд Минобороны. Один из фигурантов также был арестован, речь идет о Сергее Бородине, который находился в дружеских связях с Ивановым.
Известно, что до 2012 года Иванов работал на предприятиях ТЭК, позже был зампредом правительства Подмосковья. С марта 2013 года и до назначения заместителем министра обороны в 2016-м занимал должность гендиректора АО «Оборонстрой», специализирующегося на строительстве жилья для военнослужащих.
Ранее 5-tv.ru писал, что Иванов попал в поле зрения силовиков задолго до задержания, операция готовилась сотрудниками ФСБ и СК не один месяц.