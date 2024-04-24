Квартира в Мексике и люксовые авто: чем владеет семья замминистра обороны Иванова

Фото: Reuters / Russian Defence Ministry

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Чиновник задержан и отправлен под арест по обвинению в коррупции.

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, взятый под арест по обвинению в получении взятки, в 2019 году задекларировал семь квартир и девять транспортных средств, находящихся в собственности его семьи. Соответствующие документы есть в распоряжении 5-tv.ru.

Согласно декларации, у него в собственности было 12 объектов недвижимости: две квартиры, принадлежащие лично ему, еще две записаны на супругу и три — на ребенка. Стоит отметить, что одна жилплощадь находится в Мексике.

Кроме того, жена Иванова имеет в собственности дачу в 192 квадратных метра и четыре земельных участка площадью от двух до трех тысяч квадратных метров.

В списке транспортных средств чиновника и его семьи: мотоциклы М72, Triumph Harley-Davidson, автомобили Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz, Bentley Continental, Aston Martin и Hummer H2, а также грузовик Ford Transit

При этом в документе указано, что годовой доход Иванова составлял порядка 14 миллионов рублей, доход супруги — 55,5 миллиона рублей.

Задержание и арест замминистра обороны РФ Тимура Иванова

Тимур Иванов был задержан накануне, 23 апреля. Известно, что до 2012 года он работал на предприятиях ТЭК, позже был зампредом правительства Подмосковья. С марта 2013 года и до назначения заместителем министра обороны в 2016-м занимал должность гендиректора АО «Оборонстрой», специализирующегося на строительстве жилья для военнослужащих.

Иванов обвиняется по статье о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он вступил в преступный сговор с третьими лицами и оказывал услуги имущественного характера при проведении подрядных работ для нужд Минобороны. Один из фигурантов также был арестован, речь идет о Сергее Бородине, который находился в дружеских связях с Ивановым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Иванов попал в поле зрения силовиков задолго до задержания.