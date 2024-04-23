«Неотъемлемая часть жизни»: экс-сотрудник СБУ Прозоров о нескольких покушениях

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: до подрыва авто в Москве были еще покушения

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Кто, по мнению бывшего работника украинской спецслужбы, пытался убить его?

Подрыв машины в Москве — не первое покушение на жизнь бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Об этом он рассказал в первом после случившегося интервью ТАСС.

«Не первое, и даже не второе [покушение на меня]. Как вот в 2019 году я выступил на пресс-конференции, вышел в медийное поле, в такое открытое пространство, так стала эта информация, что да, пытаются, ищут, разрабатывают меня с целью ликвидации. Поэтому, в принципе, ничего нового, ничего удивительного. Это, скажем так, уже неотъемлемая часть моей жизни», — сказал он.

Прозоров уверен, что организаторы подрыва его авто докладывали и согласовывали свои действия с первыми лицами Украины, по крайней мере ставили их в известность. Он также допустил консультативную и техническую помощь со стороны спецслужб Запада.

«За покушением стоит СБУ, можно сказать, мои бывшие коллеги… Говорили, что одна из координаторов этого теракта, она проживает в Варшаве, но она выходец с Украины, поэтому не факт, что там присутствуют, опять же, западные спецслужбы и их деятельность», — заявил Прозоров.

Кроме того, Прозоров рассказал, что в 2014 году после Майдана на Украине очень много сотрудников СБУ уволились. В 2019-м примерно на 70% кадровый состав поменялся. В основном там работают теперь люди, пришедшие после Майдана, они живут и служат «в парадигме войны с Россией».

«Рассчитывать на какое-то благоразумие с их стороны крайне тяжело. Они идейные, мотивированные враги», — подчеркнул он.

Прозоров также в эфире федерального телеканала заявил, что после совершенного на него покушения будут приниматься определенные меры безопасности. При этом он считает, что нельзя останавливать общественную работу в связи со случившимся.

Читайте также Суд арестовал обвиняемого в подрыве авто экс-сотрудника СБУ

Автомобиль бывшего сотрудника СБУ взорвался на севере Москвы 12 апреля. По предварительным данным, взрывное устройство сдетонировало, когда Прозоров сел за руль машины и попробовал завести двигатель.

Московское управление СКР возбудило уголовное дело о покушении на убийство, а также незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Сам Прозоров чудом остался жив, у мужчины ранения руки и ноги. Он заверил, что продолжит и дальше разоблачать преступления киевского режима — бывший подполковник СБУ уверен, что за покушением стоит украинское правительство.

Накануне, 22 апреля, суд арестовал обвиняемого в покушении на Прозорова. Украинский агент Владимир Головченко заключен под стражу на два месяца. Аналогичная мера пресечения избрана в отношении второго фигуранта — Василия Прозорова. По версии следствия, именно он доставил в Россию компоненты для взрывного устройства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЛНР задержан третий подозреваемый в покушении на Прозорова. Мужчина сознался в своей причастности к преступлению и выразил готовность сотрудничать со следствием.