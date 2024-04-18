Суд арестовал обвиняемого в подрыве авто экс-сотрудника СБУ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Свою вину в ходе заседания он признал.

Украинский агент Владимир Головченко, обвиняемый в подрыве авто экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, арестован на два месяца. Решение принял Замоскворецкий суд Москвы, передает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Мужчина вину полностью признал и выразил готовность сотрудничать со следствием. По решению суда он проведет в СИЗО до 12 июня.

Автомобиль бывшего сотрудника СБУ взорвался на севере Москвы в пятницу, 12 апреля. По предварительным данным, взрывное устройство сдетонировало, когда Прозоров сел за руль машины и попробовал завести двигатель.

Московское управление СКР возбудило уголовное дело о покушении на убийство, а также незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Сам Прозоров чудом остался жив, у мужчины ранения руки и ноги. Он заверил, что продолжит и дальше разоблачать преступления киевского режима — бывший подполковник СБУ уверен, что за покушением стоит украинское правительство.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержан курьер, доставивший компоненты бомбы для покушения на Прозорова. Злоумышленники замаскировали опасный груз под безобидную посылку.