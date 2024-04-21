Тучи сгустились: почему Европа отказывается конфисковывать замороженные активы РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Röder / CHROMORANGE; 5-tv.ru

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Лидеры стран Евросоюза не рискуют пойти на этот шаг, несмотря на постоянное давление со стороны США. Но с чем это связано и как долго они продержатся?

Что делать с надоевшей игрушкой? Выкинуть жалко, все-таки денег стоила и нервов. Может, подарить, старушке-Европе. Чем ближе президентские выборы в США, тем очевиднее намерение спихнуть этот бесполезный актив. Но и в Европе не дураки сидят. Главный евродипломат Жозеп Боррель ловко перекидывает дымящуюся Украину обратно американцам: «Что вы, мы и так им больше вашего помогаем».

Боррель уходит с поста, и вот уже подготовил мемуары «Европа между двух войн». В книге забыл повторить свои самые яркие образы про то, что Европа сад, а вокруг джунгли. Но и то, что написано, довольно примечательно. Россия, считает главный евродипломат, «недогосударство». Империя, которая всегда будет опасна, если ей не бросить вызов, то есть если ее не развалить. И это голос человека, который последние четыре года определял дипломатию Евросоюза.

Все, чего добились евробюрократы и он, прежде всего, — это окончательной зависимости Старого Света от Нового, не только военной, не только политической, но и экономической. У США они теперь закупают газ по любым ценам, и в США бегут промышленники из ЕС.

А Европе достается Украина, нищая, озлобленная, с долгами, в том числе американскими. Вашингтон, как мы рассказали раньше, разморозил российские активы для Украины, может быть, чтобы та этими деньгами вернула хотя бы часть долга своего рода, такая всеукраинская государственная прачечная для сворованных Америкой денег. А вот Европа не спешит вставать на путь бандитов: они заморозили гораздо больше Америки — 280 миллиардов.

И есть данные, что Вашингтон буквально на прошлой неделе очень сильно давил на Брюссель, требуя поступить как Америка. Европа отказалась, боясь спровоцировать небывалый отток капитала из-за такого наглого нарушения международного права, но Украину, конечно, поддержит, даже если сама голая останется. И эта перспектива уже не за горами — все подробности в репортаже корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.

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Европа готовилась к худшему — и это худшее произошло с ней самой. В Брюсселе облава на Конгресс евроскептиков и консерваторов. «Культура отмены» добралась до европейской столицы в самом худшем виде — «охотой на ведьм» и преследованием инакомыслящих.

Марширующая бельгийская «полицейщина» врывается прямо во время выступлений — нет ни свободы слова, ни демократии. Организаторам и так уже пришлось дважды менять место встречи, и вот новая полицейская осада. Участники форума выходят на связь, точно заложники. И все это после буквальных указаний главы Еврокомиссии Урсулы фон Дер Ляйен, объявившей правых консерваторов главной угрозой демократии.

«Друзья Путина здесь, в Европе, пытаются переписать нашу историю и украсть наше будущее», — говорит глава Еврокомисии Урсула фон Дер Ляйен.

И это в тот самый исторический момент, когда самой Урсуле и слова не дают сказать, ее выступление тоже сорвано пропалистинскими активистами. Не в одной же только Украине развязан вооруженный конфликт. Вот и участники запрещенного Конгресса, скорее, угроза самой Урсуле и всей набившей оскомину евробюрократии.

До премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который все же успел бросить камень в этот, якобы цветущий брюссельский сад имени Жозепа Бореля.

«Для чего нужны выборы? Смысл выборов в том, что если руководство оказалось плохим, его необходимо заменить, это так просто. И нынешнее руководство ЕС не просто плохое, оно провалилось», — утверждает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

А в столице Евросоюза уже и без Орбана настоящая буря: сама природа бунтует перед очередным саммитом европейских лидеров, только усиливая ощущение политической турбулентности.

«Так тучи давно не сгущались над Брюсселем. Изначально финансовый саммит должен был быть посвящен, наконец, собственным экономическим проблемам ЕС. Но к ухудшающемуся положению на украинском фронте добавилось еще и ирано-израильское обострение», - говорит корреспондент Чащухин.

Четырнадцатый пакет санкций против Москвы так и не смогли согласовать, хотя Макрон из кожи вон лез, признавая при этом, что и действующие ограничения не работают.

«Мы едины в вопросе усиления санкций против России, при этом приоритетом является борьба с обходом ранее введенных санкций», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Резкая риторика при этом все более далека от реальных масштабов поддержки Украины. Обещанной военной помощи при колоссальных дырах в бюджетах просто неоткуда больше взяться.

«Чехия и другие страны не имеют больше достаточного количества ресурсов в запасе, чтобы отдать их Украине», — говорит президент Чехии Петр Павел.

А замороженные российские активы даже свой же европейский Центробанк запрещает изымать. Остается только признаться самим себе в собственном пустословии.

«Очень важно, чтобы мы выполняли свои обещания», — подчеркнул председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

Новая неприятная реальность для Европы заключается в том, что вместе с Украиной она прямиком движется к поражению. Именно под таким заголовком вышел самый мрачный за последнее время репортаж из Киева в авторитетном издании Politico. А ведь еще недавно оно трубило только о скорой победе Незалежной.

«Большинство европейских стран находятся на финальной стадии помощи украинцам своими финансовыми ресурсами. Европейская и западная элита находятся в ситуации паники», — утверждает доктор исторических наук Андриан Зелайла.

Чуть больше хотя бы с погодой повезло в этот раз министрам иностранных дел «Большой семерки» во главе с госсекретарем США. В летних нарядах, коктейльных пиджаках. Хотя даже в этой средиземноморской идиллии им все же не удалось укрыться от назойливого Киева. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил: «Только системы ПВО интересуют меня». На весь мир пока только у немцев и отыскались Patriot, правда, только в количестве всего одной штуки.

«Некоторые страны НАТО могли бы принять такое же решение, и я еще раз призываю к этому. Итого систем ПВО могло бы быть уже семь штук, включая один наш», — утверждает Канцлер Германии Олаф Шольц.

Но у остальных членов альянса даже слова поддержки обращены сейчас исключительно в адрес Израиля.

«Цель всех этих встреч одна: оценить тяжелую ситуацию. Израиль сталкивается с нападением иранцев», — говорит Боррель.

Военная помощь, включая истребители, тоже в Тель-Авив.

«Это наш сигнал Израилю о том, что мы хотим сыграть свою роль в разработке скоординированной стратегии по борьбе с агрессией Ирана», — сообщил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

И санкциями «Большая семерка» грозит из солнечного Капри Тегерану, а не Москве. Зеленский тут же вспомнил о своих корнях и пришел в еврейскую школу, может, хоть так помогут его стране и отправят на помощь свои войска. В США его тут же одернули: не лучшее сравнение Украины с Израилем.

«Это совсем другая история. США не планируют принимать активное участие в военных действиях на Украине. Мы уже многократно заявляли об этом. Это две абсолютно разные ситуации», — заявил представитель пентагона Джон Кирби.

Но теперь-то у Запада появился очевидный выбор, кого ему жальче.