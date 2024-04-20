Песков предрек разорение Украины из-за помощи со стороны США

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

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Решение Палаты представителей было ожидаемым, подчеркнул он.

Решение Палаты представителей США об оказании помощи Украине было прогнозируемым. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Решение об оказании помощи Украине ожидаемое и было прогнозируемым. Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима», — сказал он.

Песков при этом подчеркнул, что Штатам придется ответить за конфискацию замороженных активов России.

Палата представителей США приняла 20 апреля законопроект о дополнительной помощи Украине. В финансовом выражении он составит почти 61 миллиард долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выделение США военной помощи Украине спонсированием терроризма.