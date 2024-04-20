«Был одним из лучших»: корреспонденты «Известий» о работе с погибшим коллегой Ереминым

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Журналист погиб при подготовке репортажа в зоне спецоперации.

Гибель корреспондента «Известий» Семена Еремина в зоне спецоперации стала утратой для всего журналистского сообщества. Коллеги называют его отзывчивым и мужественным человеком, профессионалом своего дела, с которым всегда было приятно и спокойно работать.

Так, корреспондент «Известий» Ярослав Богат отмечает, Еремин, каждый раз отправляясь в командировку в зону СВО, ехал туда не с целью добыть эксклюзивную информацию, а чтобы рассказать людям правду.

«Он был одним из лучших, был большим патриотом, человеком, который мог всегда поддержать, подставить товарищу свое плечо», — отмечает Богат.

Еремин был тем журналистом, у которого хотелось учиться.

«В первую очередь, его манере и спокойствию. Когда даже находясь под обстрелом, он просто спокойным голосом рассказывал, объяснял, „что“ и „почему“ происходит на том или ином участке (фронта. — Прим. ред.). Семен был одним из лучших. Это большая утрата для всех журналистов, которые его знали. Вечная память», — сказал Богат.

Фото, видео: Личный архив Семена Еремина; 5-tv.ru

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