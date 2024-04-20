«Тебя будет не хватать»: коллеги выражают соболезнования в связи с гибелью военкора «Известий» Еремина

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Журналист погиб в зоне СВО при подготовке репортажа.

Коллеги-журналисты военкора «Известий» Семена Еремина, узнав о его гибели при подготовке репортажа в зоне спецоперации, оставляют в соцсетях слова скорби и передают соболезнования его близким. Они вспоминают, как вместе работали и дружили, а также каким профессионалом и человеком он был.

Фото, видео: Личный архив Семена Еремина; 5-tv.ru

Специальный корреспондент «Известий» Родион Северьянов рассказал, что только один раз встречался с Ереминым в гражданской обстановке, в мирной жизни. Все остальное время они виделись на передовой.

«Он всегда был мужчиной, воином, настоящим военкором, который многому меня научил, многое мне показал. И я всегда в него верил. Семен всегда был неуязвим, на него всегда охотились. И, к сожалению, великому сожалению, сейчас им удалось его настичь. Но мы не забудем, мы не простим, мы отомстим, царствия тебе небесного, брат», — сказал Северьянов.

Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин, в свою очередь, подчеркнул, что Еремин был не просто коллегой, а другом и опорой. Он выполнял свой долг, чтобы рассказать людям правду.

«Семен был бойцом до последней минуты. Не журналистом, а бойцом. Он делал куда больше, чем просто журналист, помогал фронту, вместе с военными бился с врагом. А потом приезжал к нам — веселый, саркастичный и немного наивный. Он погиб, выполняя свою работу, которую искренне любил. Мы сделаем все, чтобы его смерть не осталась безнаказанной. Это наш долг перед ним, перед его близкими, перед всеми, кто продолжает его дело», — сказал Владимир Тюлин.

Фото, видео: Личный архив Семена Еремина; 5-tv.ru

Корреспондент «Известий Эмиль Тимашев сказал, что Еремин был настоящим профессионалом своего дела. На передовой он работал там, где всегда «горячо».

«Мне кажется, что он другого места для себя не видел. Только на „передке“. Да и в военном деле он разбирался не хуже бывалых бойцов. Это было видно по его репортажам с мест боевых действий. Яркий, талантливый, смелый, отчаянный — он всем нам задавал ту самую профессиональную планку, до которой нужно было еще дотянуться. Сема, тебя будет не хватать», — сказал Тимашев.

Коллега и друг Еремина — корреспондент «Известий» Мери Бадунц — призналась, что ей трудно подобрать слова, поскольку для нее это стало большой утратой.

«Я с Семеном готовила совместный репортаж про туризм, и целый день думала: „Ну надо же, что за маэстро!“ Он может (про все написать. — Прим. ред.). Думала, выйдет наш репортаж совместный в итоговой программе, я ему скину, не буду отвлекать, так как он сегодня на СВО, я знала, что он там. (Думала. — Прим. ред.), скину в воскресенье, скажу: „Семен, наконец-то наша фамилия в одном сюжете, в одном репортаже. Ты знаешь, для меня это такая большая честь“. Конечно, новости шокирующие», — сказала Бадунц.

А корреспондент «Известий» Леонид Китрарь вспоминает, что в офисе МИЦ работал с Ереминым буквально бок о бок, но затем начались командировки в зону спецоперации, поэтому они стали видеться реже. В последний раз Китрарь разговаривал с коллегой в марте: тогда они как раз обсуждали, как действовать при приближении вражеских дронов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Семен Еремин погиб в зоне спецоперации при подготовке репортажа в результате атаки вражеского FVP-дрона — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался.

Журналист работал в зоне спецоперации с ее самого начала: снимал репортажи не только на передовой о работе российских бойцов, но и о жизни мирных людей в освобожденных от националистов территориях.

Он был настоящим патриотом своей страны. Журналист не раз организовывал сборы гуманитарной помощи для российских военнослужащих на передовой «Все для Победы!»

Кроме того, Еремин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.