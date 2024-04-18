Собянин представил стратегию развития столичного здравоохранения до 2030 года

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

По словам градоначальника, в прошлом году в ожидаемая продолжительность жизни в столице превысила 79 лет.

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге представил стратегию развития столичного здравоохранения до 2030 года, а также рассказал о достижениях в данной области.

Глава города подчеркнул, что целью руководства столицы является создание лучшего здравоохранения в мире, которое будет доступно для каждого жителя Москвы. В связи с этим в ближайшие годы планируется завершить модернизацию инфраструктуры в этой сфере, разработать и внедрить новые московские стандарты медпомощи и инновационные цифровые решения. Кроме того, власти намерены обеспечить непрерывное повышение квалификации медиков.

Все задачи будут решаться на основе достижений последнего десятилетия, отметил Собянин. По его словам, за данный период время ожидания приема врача в московских поликлиниках сократилось с 30 до семи минут, дважды было обновлено оборудование в городских медучреждениях, создана информационная система ЕМИАС с электронными медкартами и документами. Свыше 200 зданий поликлиник также были реконструированы, завершилось строительство ряда современных стационаров, подчеркнул мэр.

«И, пожалуй, самое главное. По последним данным, в 2023 году ожидаемая продолжительность жизни в Москве превысила 79 лет (в 2010 году — 74,2 года)», — добавил он.

Собянин указал, что в ближайшие два года будет реконструировано еще около 140 зданий и тем самым будет полностью обновлен амбулаторный фонд.