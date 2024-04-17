Собянин пожелал бывшему заммэра Бочкареву успехов на новом месте

Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

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Бочкарев был освобожден от должности заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Ушедший в отставку заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев переходит на другую работу. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин.

«Пожелаю ему успеха на новом месте», — говорится в Telegram-канале градоначальника.

Бочкарев 30 лет занимался вопросами строительства в Москве, как указал Собянин, он внес огромный вклад в развитие города. Так, под руководством Бочкарева в Москве возводились станции метро, дороги, школы, детские сады и больницы.

Собянин подписал указ об освобождении Бочкарева от соответствующей должности 17 апреля. Он покинул пост по собственной инициативе. На его место назначен Владимир Ефимов. До этого занимал пост заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

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