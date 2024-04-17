Собянин освободил от должности заммэра Москвы Бочкарева

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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На эту должность назначен Владимир Ефимов.

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности своего заместителя по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, который занимал этот пост с 2020 года. Указ опубликован на сайте столичной мэрии.

Исходя из другого указа, на его должность назначен Владимир Ефимов, занимавший до этого позицию заместителя мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельных отношений.

На место Ефимова же теперь назначена бывший руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Ранее, писал 5-tv.ru, Собянина сообщил о строительстве 16 промышленных объектов по городской программе в Москве. В текущем году в столице планируется привести в порядок свыше 2,5 тысячи различных общественных пространств, в том числе 18 крупных объектов, больше 20 водоемов и свыше 1,7 тысячи дворов.