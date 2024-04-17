Собянин рассказал о создании дорожного каркаса «Большого Сити»

Фото: mos.ru Официальный сайт Мэра Москвы

В ближайшие годы в этом районе будет построено более 40 километров дорог.

В районе «Большого Сити» в Москве будет создан новый дорожный каркас — около транспортного хаба «Деловой центр» в ближайшие годы будет построено более 40 км дорог. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте бывших промзон в районе «Большого Сити» активно строятся современные кварталы, а у Москвы-реки появляются новые набережные, и это требует развития системы дорог.

Градоначальник напомнил, что в 2023 году было открыто движение по новой вылетной магистрали Москвы — проспекту Багратиона. Кроме того, в период с 2017 по 2023 год был построен и реконструирован ряд объектов.

Среди них — путепровод через пути МЦД-1 и проспект Багратиона, развязка на пересечении проспекта Багратиона, Шелепихинской набережной и ТТК; а также дороги около станции метро «Шелепиха».

В текущем году планируется завершить работы для улучшения транспортной доступности районов Дорогомилово, Филевский Парк и Пресненский, где живут около 300 тыс. человек.

«Дороги свяжут Большую Филевскую улицу и Третье транспортное кольцо с возможностью выезда на проспект Багратиона в сторону области и заезда в комплекс зданий Сбера. Благодаря новым маршрутам экономия для автомобилистов составит до 21 минуты», — написал Собянин.