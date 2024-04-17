«Нужно опробовать»: Шойгу осмотрел боевых роботов и поручил их отправить на СВО

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Генерал осмотрел более 30 перспективных образцов вооружений, в их числе — медицинский роботехнический комплекс.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклады заместителей ведомства и руководителей центральных органов военного управления о новых научно-технических разработках в системе материально-технического обеспечения ВС России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения бойцов с учетом опыта проведения СВО. Так генералу представили свыше 30 перспективных образцов вооружения и военной техники от 19 предприятий промышленности, включая многоцелевые роботизированные транспортные средства.

Был в том числе представлен перспективный наземный медицинский робототехнический комплекс. Шойгу заявил, что он востребован для решения задач в зоне СВО. Разработчики должны направить усилия на его доработку, оптимизацию и постановку в серийное производство. Эту машину в ближайшие дни отправят в группировку.

«Надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Нужно ее на фронте пробовать и в серию запускать немедленно», — добавил министр.

Кроме того, Шойгу потребовал увеличить выпуск и поставку бойцам робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств. До конца мая для отправки на фронт будут произведены первые 30 образцов.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России стартовало массовое производство ФАБ-3000. К их изготовлению приступили предприятия оборонной промышленности в Нижнем Новгороде.