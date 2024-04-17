«Иван Папанин»: в чем уникальность первого боевого ледокола

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Корабль оборудован вертолетной площадкой, ангаром для беспилотников, а еще двумя боевыми катерами. В чем еще заключается его особенность?

Экипаж первого патрульного ледокола «Иван Папанин» окончательно стал «своим» на борту. Несмотря на то, что судно еще находится на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге, военные моряки уже начали осваивать современные системы навигации и управления.

Судно способно выполнять задачи буксира, патрульного корабля и ледокола. «Иван Папанин» будет обеспечивать безопасность в морской Арктической зоне. Корреспондент «Известий» Наталья Оскерко расскажет — в чем его уникальность.

Спортивный зал, где можно играть даже в баскетбол, просторная столовая, зона отдыха — и все это на корабле. Военные моряки только начали обживать патрульный ледокол «Иван Папанин».

Четырехразовое питание, каюты разной вместимости — одноместные для командования, четырехместные для матросов и старшин. Экипаж — только опытные моряки. Ответственность, подчеркивают, колоссальная: служба на корабле, аналогов которому на флоте еще нет.

«Это многоцелевой корабль. Основная задача изначально, когда он проектировался, — это охрана водных экономических ресурсов арктической зоны», — говорит главный строитель отдела надводного судостроения АО «Адмиралтейские верфи» Руслан Касимов.

«Иван Папанин» — первый патрульный корабль ледового класса, он же буксир. Пожарное судно способно преодолевать льды толщи полутора метров. Оборудован вертолетной площадкой, ангаром для беспилотников. А еще двумя боевыми катерами типа «Раптор».

«Корабль действительно уникальный. Здесь реализованы различные новейшие разработки, все отечественного производства, никаких иностранных механизмов, устройств здесь уже нет», — говорит командир электромеханической боевой части патрульного корабля «Иван Папанин» Александр Пермяков.

На корабле — новейшие автоматизированные системы управления. Работать с оборудованием моряки учились в петербургском объединенном центре ВМФ. Отрабатывали, например, перемещение в Кольском заливе с его сложными гидрометеорологическими условиями.

Впереди у экипажа и корабля — ходовые и государственные испытания. Их планируют завершить до конца года, затем «Иван Папанин» примут в состав Кольской флотилии разнородных сил Северного флота ВМФ.