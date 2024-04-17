«Подняли ручки и сдались»: снайперская группа взяла в плен четверых боевиков ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Наши бойцы выполнили задачи по ликвидации противника в зоне спецоперации. В расположение они вернулись с трофеями и военнопленными.

Снайперская группа Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ взяла в плен четверых украинских боевиков на артемовском участке Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Российские бойцы получили разведданные о том, что в зоне ответственности десантников-дальневосточников действует снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с группой прикрытия. Командование ВДВ поручило ликвидировать противника. В предполагаемом районе действия ВСУ наши десантники оборудовали позиции и начали отслеживать боевиков. На пятые сутки ожидания были замечены украинская снайперская пара и группа прикрытия.

В результате перестрелки наши бойцы ликвидировали опытного снайпера из спецподразделений ВСУ и его группу прикрытия из семи боевиков. После этого на место прибыли еще четыре боевика для эвакуации своих сослуживцев. Их уссурийские десантники взяли в плен.

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«Они сразу начали кричать о том, что сдаются. Подняли ручки и, как трусы, сдались. Я бы так не смог. Это не поза, это ритм жизни такой. А они сдались, как трусы, потому что они такие и есть», — рассказал командир снайперской группы.

После выполнения задачи наши бойцы вернулись в расположение с трофеями и четырьмя военнопленными ВСУ.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медик Михаил Торгашев закрыл собой раненых бойцов от удара дрона ВСУ. За свой подвиг он посмертно представлен к званию Героя России.